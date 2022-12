PAESE - Brutto incidente nelle prime ore di oggi, mercoledì 6 dicembre, in via Postumia a Paese che ha coinvolto un’auto e una moto. Nell'impatto sono rimasti feriti sia il motociclista che l'automobilista. I pompieri giunti sul posto hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.