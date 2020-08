Scontro tra auto alle porte della città: code e disagi

TREVISO - Incidente oggi, mercoledì 12 agosto, verso le 14 lungo la trafficatissima via Fellisent a Treviso. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una si è capovolta. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l'automobilista dall'abitacolo e mettere in sicurezza le auto, entrambe alimentate a benzina. Sul posto polizia locale e suem. Ultimo aggiornamento: 14:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA