Conegliano - Intervento dei pompieri nel primo pomeriggio in località Collalto di Susegana per mettere in sicurezza un'auto che ha finito la sua corsa contro un albero a seguito di una fuori uscita autonoma, la vettura dopo si è cappottata.

Estratti il conducente - un ragazzo di 19 anni - ed una passeggera presi poi in carico dai sanitari

Ultimo aggiornamento: 17:17

