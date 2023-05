Schianto auto moto nella notte: motociclista cinquantenne gravissima

VAZZOLA (TV) - Schianto ieri sera, 13 maggio, verso le 23 sulla rotonda di Tezze, tra via Distrettuale e via Mantese. Un auto e una moto si sono scontrate: nel grave impatto ad avere la peggio è stata una motociclista, M.B del '71. La donna è stata portata in elicottero all'ospedale di Treviso in condizioni gravissime.