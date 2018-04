Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto verso le 12.30 in Umbria nei pressi di Passaggio di Bettona. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due vetture, una delle quali si è cappottata. Le vittime sono un anziano di 86 anni di Torgiano e una donna di 65, di Treviso. I feriti sono quattro, nessuno in pericolo di vita. Si tratta di un uomo di Torgiano di 61 anni, una donna di Ferrara, di 57, un uomo di Treviso, di 76, e un uomo di Castelfranco di Sopra (Arezzo), di 66 anni. Tutti sono arrivati all'ospedale in codice giallo, quindi con trami di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA