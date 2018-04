«Dieci anni fa ho perso mia moglie adesso la vita mi ha tolto anche lei»

di Lorenzo Baldoni

IL RACCONTO DI QUEGLI ATTIMI

L'INCIDENTE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO - La notizia è arrivata verso le 15 di ieri alla fine del pranzo alla Casa di Caccia a Monastier, il tradizionale appuntamento dei cacciatori e agricoltori di San Biagio.Renzo Venerandi, manager delle discoteche, che stava finendo il pranzo ha ricevuto una telefonata da Fiorenzo Lorenzon: «Nadia non c'è più». Il gelo nella sala dove i 120 commensali stanno per andarsene dopo un menù a base di selvaggina.A quel pranzo Piero e Nadia erano stati invitati. Alessandro Cenedese presidente dell'Atc 8 amico della coppia è incredulo e spiega: «Domenica scorsa li avevo invitati alla Casa di Caccia per questo pranzo dei cacciatori e mi avevano detto che dovevano andare in Umbria». Mai avrebbero pensato che questo fine settimana si sarebbe tramutata in una tragedia. «Era una donna meravigliosadi Perugia per lesioni al bacino e due costole fratturate. Il suo impegno nel lavoro andava anche oltre.»...