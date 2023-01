Incidente a Villa d'Asolo. Ubriaco al volante, maxi sanzione e patente ritirata ad un 47enne di Altivole

ASOLO (TREVISO) - Al volante ubriaco, finisce ruote all'aria: patente sospesa per un anno e maxi sanzione da 1.600 euro per un 47enne di Altivole. Il fatto accaduto in via Colombera a Villa d'Asolo lo scorso sabato 28 gennaio attorno alle 14.30.

Alza il gomito e guida, finisce nel fosso a testa in giù

L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, ha perso il controllo della propria auto, un'Opel Corsa, che è finita ruote all'aria dentro ad un fossato. Lui è riuscito ad uscire incolume dal mezzo ma si è beccato la sospensione della patente e una multa molto saltata. Sul posto è intervenuta la polizia locale associata dell'asolano che ha sottoposto il conducente al controllo con l'etilometro rilevando così un tasso alcolemico di 1,27 grammi per litro.

Controlli a tappeto rafforzati nel territorio

Gli agenti hanno pianificato nuovi controlli stradali a tappeto con le pattuglie dotate di etilometro e di strumenti per rilevare la velocità delle auto e accertare anche la presenza o meno di assicurazione ed eventuale revisione scaduta. «È importante mantenere la presenza sulle strade degli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Sandro Bonato, per scoraggiare comportamenti scorretti al volante ma anche per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei nostri cittadini», spiega il sindaco Mauro Migliorini.