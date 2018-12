© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Incidente stradale alle 21.50 circa del 21 dicembre in Via Comunale delle Corti all'incrocio con Viale della Repubblica: coinvolte due auto, una Mercedes ed una Porsche, ferite due donne e un uomo.Una delle persone è rimasta incastrata fra le lamiere e liberata dai vigili del fuoco sul posto fino alla mezzanotte per ripristinare la sicurezza dei luoghi.