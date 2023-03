Incidente a Trevignano. Motociclista 21enne perde il controllo della sua Ktm, esce di strada e finisce nel fosso: è gravissimo

TREVIGNANO (TREVISO) - Giovane motociclista esce di strada, è grave. Terribile incidente oggi 24 marzo, intorno alle 14.20 nella zona di Falzè di Trevignano dove un 21enne alla guida del motociclo ktm ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo dentro un fossato in via Villette. Il 21enne è stato portato in ospedale a Montebelluna dove si trova attualmente ricoverato con ferite gravi in area rossa del pronto soccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, i Carabinieri per i rilievi del caso.