Auto si schianta contro un camion e finisce nel fosso: grave il conducente

Trevignano – L'auto impatta contro un camion e poi finisce nel fosso: conducente ferito grave. L'incidente è successo stamattina, 26 novembre, poco dopo le 9.30 a Musano di Trevignano, in via Postumia Romana. L'impatto è avvenuto all'altezza dell'autodemolizione Minello e ad avere la peggio è stato l'automobilista. Il conducente, estratto dai vigili del fuoco accorsi sul posto, è stato affidato alle cure del Suem 118. Il ferito è stato quindi trasportato in ospedale a bordo dell'ambulanza., in gravi condizioni. Illeso invece il conducente alla guida del mezzo pesante. Da Treviso era decollato anche l'elisoccorso, poi rientrato a causa del meteo avverso che non gli ha permesso di atterrare. La dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico.