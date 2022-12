VITTORIO VENETO - Ragazza 17enne investita da un'auto in pieno centro a Vittorio Veneto, mentre sta attraversando con la mamma. Attimi di paura ieri sera, 29 dicembre, poco dopo le 19, per l'ennesimo incidente sulle strade della Marca. Una giovane a piedi è stata travolta da una Volkswagen Polo in via largo Cavallotti mentre era con la mamma 55enne che è rimasta invece illesa. Nell'urto la malcapitata ha prima colpito il parabrezza della macchina, finito in frantumi, e poi è stata sbalzata a terra, a parecchi metri di distanza. Per un attimo si è temuto il peggio. La chiamata ai soccorsi è stata immediata.

Nel giro di pochi minuti si sono precipitate sul posto ambulanza e automedica. Anche se la ragazza non era in pericolo di vita si è optato comunque per il trasporto in elicottero. Il velivolo, decollato da Treviso, è atterrato nei pressi del luogo dell'incidente, sfruttando la tecnologia radar per i voli notturni, da poco inaugurati. Ricevute le prime cure sul posto, la ferita ha raggiunto in volo il Ca' Foncello, dove è tuttora ricoverata per il politrauma e versa in gravi condizioni. Anche se non in pericolo di vita. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. Quello di Vittorio Veneto è il secondo investimento grave in poco più di 12 ore nella Marca. Di cui uno con esito mortale: all'alba l'ex imprenditore Roberto Brandalise, 74 anni, è stato ucciso da un camion a Treviso, in viale della Repubblica.