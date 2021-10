Cade in cortile e batte la testa contro un trattore: gravissimo un 65enne

RONCADE - Incidente oggi - 3 ottobre - alle 8:30 a Roncade, in via Casaria: nel cortile della propria abitazione, un 65enne del posto scivolava per cause in corso di accertamento, battendo il capo contro un trattore agricolo. A seguito dell’incidente venivano chiamati i soccorsi e il ferito veniva trasportato all’ospedale di Treviso e ricoverato in coma: sarebbe in pericolo di vita.

I carabiieri - che seguono le indagini - escludono, al momento, responsabilita’ di terzi nell’accaduto.