TREVISO - Uscita autonoma di strada di un tir intorno alle 6.50 di oggi - 1 dicembre - che trasportava bancali di acqua. Il veicolo ha danneggiato circa 40 metri di guardrail .

Sul posto autogrù di Treviso e di Mestre per la messa in sicurezza del mezzo che a causa del peso sbilanciato rischiava di ribaltarsi in tangenziale di Treviso tra lo svincolo dell'ospedale e Silea . L' intervento è durato diverse ore con disagi per il traffico.

