TREVISO - Spettacolare incidente poco dopo le 20.30 lungo il Terraglio a San Lazzaro, di fronte alla pizzeria Santa Lucia. Un'Opel Mokka, dopo essersi scontrata con una Renault Clio per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Treviso, è finita ruote all'aria invadendo la corsia opposta di marcia. Gli occupanti delle rispettive vetture sono stati soccorsi da due ambulanze del Suem 118, ma tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale perché hanno riportato soltanto delle contusioni. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi. Inevitabili i disagi al traffico: il Terraglio è stato infatti bloccato per qualche decina di minuti proprio per permettere ai soccorritori di ripulire l'asfalto e di caricare le auto incidentate sul carroattrezzi.