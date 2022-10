Treviso. Viene lasciato dalla fidanzata e tenta di buttarsi nel Sile. Salvato per un soffio

TREVISO - Finisce la storia con la fidanzata e tenta di farla finita gettandosi nel Sile: 22enne salvato per un pelo. Nella notte di ieri, 10 ottobre, il personale dell’Ufficio Prevenzione della Questura di Treviso è intervenuto per la segnalazione di un giovane che, dopo aver messo la parola "fine" alla propria relazione sentimentale, aveva manifestato intenti suicidi.

Le indagini

Il 22enne si trovava in una zona periferica della città, vicino al fiume Sile e alla vista degli operatori e aveva messo in moto il veicolo e si allontanava frettolosamente in direzione Quinto di Treviso. Lì ha abbandonato la macchina lungo la strada con il motore acceso e si è diretto pericolosamente in direzione di un ponte. Ha tentato di scavalcarlo per gettarsi nel Sile ma gli operatori sono riusciti a salvarlo prima che si gettasse. Un'operazione avvenuta non senza difficoltà. Il giovane è stato salvato e affidato alle cure dei sanitari.