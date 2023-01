Storia d'amore finita, 20enne di Conegliano si chiude in bagno con una lametta. Salvato da un carabiniere

CONEGLIANO (TREVISO) - Minaccia di tagliarsi le vene per una delusione d’amore. Suicidio sventato per un ventenne, che la vigilia di Natale era arrivato a un passo dal togliersi la vita. Invece è stato salvato da un carabiniere che lo ha convinto a uscire dal bagno di casa e a posare il rasoio che stringeva fra le mani. Lieto fine dunque, tra le mura di un appartamento di Conegliano, in cui per lunghi minuti si era temuto il peggio. Tutto è cominciato con il 20enne, fragile dal punto di vista psicologico, che quel giorno ha avuto un crollo. Il motivo? La storia d’amore in cui aveva riposto speranze ed energie si era infranta. Un colpo durissimo per il ragazzo, che non riusciva a farsene una ragione. La madre e un amico gli sono rimasti vicini e per alcune ore sono riusciti a gestire la disperazione del ragazzo, tra singhiozzi e propositi di morte. Hanno tentato di consolarlo, di farlo ragionare e soprattutto a convincerlo a non restare da solo. Temevano infatti che potesse compiere qualche gesto estremo. Finché la situazione è sfuggita di mano e ha preso una piega pericolosa. L’amico si è allontanato qualche istante e il ragazzo ha approfittato di quella circostanza per chiudersi in bagno, al piano di sopra. Da lì minacciava di tagliarsi i polsi con la lametta di un rasoio.

Il gesto estremo e il salvataggio del carabiniere eroe

L’amico e la madre hanno capito subito che non c’era tempo da perdere, così hanno chiamato il 118. Il Suem ha inviato un’ambulanza, ma essendo impegnato anche in altre emergenze, ha allertato subito i carabinieri. Sono stati loro i primi ad arrivare sul posto. La pattuglia della stazione di Susegana ha raggiunto il posto in pochi minuti. Uno dei militari ha continuato per tutto il tempo a dialogare con il ragazzo, mantenendo il sangue freddo necessario in casi come questo. Alla fine l’uomo in divisa è riuscito a calmare il 20enne e a convincerlo a uscire dal bagno per poi affidarlo alle cure del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto con un’ambulanza. Il ragazzo è stato quindi ricoverato all’ospedale “Santa Maria dei Battuti” di Conegliano.

Il precedente

Ancora una volta gli operatori delle forze dell’ordine hanno dato prova di nervi saldi e abilità di negoziazione in situazioni delicatissime. Era successo anche lo scorso ottobre a Treviso, quando i poliziotti avevano salvato in extremis un 22enne che stava per gettarsi nel Sile. La sua ragazza lo aveva lasciato la sera stessa e lui aveva fatto perdere le sue tracce con il proposito di farla finita. La ex, non avendo sue notizie, aveva allertato la polizia, contribuendo a salvargli la vita.

Numeri utili

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.