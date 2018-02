Esce di strada, si schianta contro un albero, ferita una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARZO (TREVISO) - Stava viaggiando a bordo della sua auto quando all'improvviso ha perso il controllo della vettura, è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. L'incidente è successo questa mattina presto, alle 5.40, aall'altezza di. Nell'impatto è rimasta coinvoltache è stata immediatamente trasportata all'ospedale dove stanno verificando la gravità delle sue ferite. Sul posto, per estrarre la giovane rimasta intrappolata nell'abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, oltre alle forze dell'ordine che stanno accertando le cause dell'incidente e l'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza la ferita in ospedale.