Incidente in tangenziale a Treviso: moto contro guard rail, grave un 41enne di Mareno di Piave Video

TREVISO - Incidente in Tangenziale a Treviso oggi, sabato 2 luglio 2022: una moto è finita contro il guard rail, grave il conducente, un 41enne di Mareno di Piave. Lo schianto è avvenuto verso le 16:15 e la moto viaggiava da Paese in direzione Silea. Il motociclista ha perso il controllo della dueruote poco prima di una curva, finendo controla barriera. Al momento dell'incidente la strada era molto trafficata, i testimoni verranno ascoltati per capire cosa sia successo e ricostruire la dinamica esatta dello schianto. Sul posto gli agenti di polizia.

APPROFONDIMENTI NORDEST Treviso, incidente in moto: grave un uomo di 41 anni TRAGEDIA IN VACANZA Schianto in Istria, morti due motociclisti: lei veneziana, lui di... INCIDENTE A BRUGNERA Si schianta con la Fiat Uno e abbatte il muretto di una casa: ferita... NOVENTA PADOVANA Si schianta e vola sul tetto dell'auto, motociclista miracolato