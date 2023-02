Incidente in tangenziale a Treviso. Traffico in tilt, l'ira degli automobilisti sui social

TREVISO - Incidente in tangenziale questa mattina, 14 febbraio. Si è trattato di un tamponamento all'altezza dello svincolo dell'ospedale, proprio poco prima della fine della tangenziale, tra l'autovelox e il distributore della benzina, avvenuto attorno alle 7.45.

Le lunghissime code, la rabbia degli automobilisti

Fortunatamente non ci sono stati feriti, tanto che non si è neanche reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Solo il conducente dell'auto che ha tamponato l'altra, una Toyota Yaris, è andato a farsi medicare in ospedale in maniera autonoma. Ma il traffico è andato completamente in tilt in una delle ore di punta per la viabilità della tangenziale. Chilometriche le code di furgoni, camion e auto tra persone che si stavano recando al lavoro e quelle che portavano i figli a scuola. Sul posto le pattuglie della polizia locale con i vigili che si sono immediatamente attivati per gli incidenti e per ripristinare la viabilità. «Si è creato un blocco perché naturalmente la strada a quell'ora è molto frequentata - spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo - Non ci sono stati feriti e nel giro di tre quarti d'ora la situazione era rientrata». Un tempo sufficiente però, per far arrabbiare i conducenti che si trovavano in tangenziale a quell'ora che si sono scatenati sui social. «Ma è possibile che per un tamponamento si rimanga in coda per un'ora?», commenta qualcuno.