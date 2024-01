Perde il controllo dell'auto nello svincolo dell'A27 e si schianta contro il guardrail: ferito

VITTORIO VENETO - Alle 4 di questa mattina, sabato 13 gennaio,incidente lungo lo svincolo dell’A27 di Vittorio Veneto Sud per la perdita di controllo di un’auto finita contro il guardrail: ferito il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem intervenuto con un’ambulanza e l’elisoccorso per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polstrada e i carabinieri.