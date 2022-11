Esce di strada e si schianta contro un platano: grave il giovane alla guida

MORIAGO - Si schianta contro un albero, grave giovane automobilista. Verso le 20:20 di oggi, 23 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Alpini a Moriago della Battaglia per un’auto finita contro un platano: ferito il conducente della vettura. I pompieri arrivati da Montebelluna, hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Mito ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.