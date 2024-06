PAESE (TREVISO) - E' di due feriti gravi il bilancio di due distinti incidenti stradadali avvenuti nella notte. In entrambi i casi si tratta di fuoriuscite autonome che hanno visto coinvolte una moto e un'auto. Il primo schianto si è verificato in via Trento a Padernello di Paese. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista poco dopo le 20.30 ha perso il controllo del mezzo venendo sbalzato sull'asfalto. L'uomo, dolorante a terra, è stato soccorso da un automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. I sanitari del Suem 118 hanno trasportato il ferito all'ospedale Ca' Foncello in condizioni gravi: la prognosi è riservata.

Stessa sorte è toccata a un 27enne che alle 22 è finito fuoristrada con la sua auto finendo per sbattere contro il muretto di un'abitazione di via Bidoggia, al civico 22, a Roncadelle di Ormelle.