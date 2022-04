Nonno vigile travolto e ucciso sulle strisce: l'investitore patteggia 10 mesi, patente sospesa per un anno

TREVISO - La tragedia il 7 agosto 2021 a Casale sul Sile: un pedone travolto e ucciso mentre attraversava sulle strisce Ieri, 14 aprile 2022, davanti il giudice del Tribunale di Treviso, Piera De Stefani, il 76enne investitore, L. G., ha patteggiato 10 mesi e venti giorni con la sospensione condizionale della pena. La vittima era stato il suo concittadino Bruno Zanon, 78 anni, conosciuto da tutti come ex vigile urbano anche a Casier e poi volontario “nonno vigile” nell'Auser: ironia del destino, mettendo a frutto le sue professionalità, si occupava di far attraversare la strada in sicurezza agli alunni delle scuole e ha perso la vita proprio sulle strisce pedonali. All’investitore è stata inflitta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno.

La moglie Maria, i figli Doriana e Daniele e i nipoti, assistiti da Riccardo Vizzi di Studio3A, società specializzata nel risarcimento danni, sono stati risarciti da tempo, ma ora hanno quanto meno ottenuto una parziale risposta anche dalla giustizia penale, ricevendo l’ulteriore consolazione che “El Duca”, com’era affettuosamente soprannominato il loro caro, non ha avuto alcuna colpa nel tragico incidente. L’investimento accadde in via Roma, all’altezza del civico 16, in pieno centro cittadino, di giorno, alle 10.45, in una bella giornata di sole e in condizioni di scarso traffico.