Finisce con l'auto nel canale di scolo, morto un anziano di 79 anni

MONTEBELLUNA - Martedì sera, poco prima delle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Foresto a Montebelluna per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita nel canale di scolo su un fianco, contro il muretto in cemento dell’ingresso di un’abitazione: deceduto il conducente per un probabile malore. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la Mercedes classe A ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Sue ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 79enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.