Moto sbanda, finisce contro auto e poi fuori strada in un torrente: ferita la coppia in sella

CAVASO - Incidente spettacolare in val Casuale tra Cavaso e Pederobba, oggi - 12 marzo - all'altezza del distributore. Una moto con due passeggeri in sella, durante una manovra di sorpasso ha colpito un'auto che procedeva davanti a lei ed è sbanfdata finendo la corsa in un vicino torrente.

Due feriti sbalzati per quasi 50 metri. L'uomo che guidava la moto è stato elitrasportato a Treviso per tun rauma cranico, la passeggera a Montebelluna con trauma spinale.