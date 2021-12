Si schianta con la Bmw coupé da solo all'alba: gravissimo ragazzo di 27 anni

CORDIGNANO - Incidente stradale alle 5.35 di oggi, 8 dicembre, a Cordignano in via Redipuglia: il conducente ferito è rimasto incastrato nell'auto, all'arrivo della squadra dei Vigili del fuoco di Vittorio Veneto è stato estratto e consegnato alle cure del Suem. Il ferito è E. N., 27 anni, di Caneva. E' stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è ricoverato in condizioni molto gravi.

Era al volante della sua Bmw coupé nera, diretto da Cordignano verso Pordenone quando in viale Redipuglia ha sbandato sulla destra: è finito nel fosso e ha centrato la spalletta di cemento che porta al cortile di un'abitazione. Sul posto anche Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, vigili del fuoco e polizia stradale.