Fuori strada con la Fiesta ma si scopre perché: denunciato, era sotto cocaina

MORGANO - L'incidente era stato piuttosto spettacolare, e solo la buona sorte aveva fatto sì che nessuno si fosse fatto del male. Un 33enne di Castelfranco Veneto, il 6 gennaio scorso in via Castellana a Morigano, aveva perso il controllo della sua Ford Fiesta, che era uscita di strada da sola, senza coinvogimento di altri veicoli. L'uomo però, sottoposto ai normali accertamenti sanitari, è risultato positivo all'assunzione di cocaina e cannabinoidi ed è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.



