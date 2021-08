L'auto vola nel piazzale di un'azienda: muore un ragazzo di 29 anni

CAVASO DEL TOMBA - Incidente mortale nella notte a Cavaso del Tomba in via Valcavasia, lungo l'arteria principale che unisce Pederobba a Possagno. Un 29enne, Luca V., di Valdobbiadene, è morto dopo aver perso il controllo della propria auto, una Ford Fiesta grigia. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, l'auto del ragazzo è finita fuori strada, finendo dentro il piazzale di un’azienda.

A lanciare l’allarme ai soccorritori del Suem, poco prima delle 4, un automobilista di passaggio. Ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare.