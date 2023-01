Carambola sulla provinciale: l'auto si ribalta in mezzo alla strada, miracolata la giovane al volante

CASTELCUCCO - Perde il controlo dell'auto e si ribalta, giovane automobilista miracolata. Carambola oggi, 16 gennaio, verso le 13.40 in via Vallorgana: un'auto si è capottata e la parte anteriore è andata semidistrutta nell'impatto. La donna che era al volante, fortunatamente, se l'è cavata con lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco di Castelfranco, che hanno messo in sicurezza l'auto e la carreggiata e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi. Le cause della perdita di controllo del veicolo sono ancora al vaglio degli inquirenti. Quel tratto di provinciale 6 è rimasto chiuso al traffico per oltre un'ora: dopo le 15 la situazione è tornata alla normalità.