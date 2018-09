Scontro sul Fadalto tra un'auto e un camion cisterna pieno di gasolio

VITTORIO VENETO Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggo, lunedì 17 settembre, in via Fadalto Alto in comune di Vittorio Veneto. Un camion cisterna che trasportava gasolio ed una autovettura si sono scontrati, la cisterna ha preso di fianco l'automobile. Nessuna conseguenza per i due conducenti. I vigili del fuoco di Vittorio veneto hannotravasato il liquido in una seconda cisterna e fatto sicurezza per liberare poi la sede stradale.

