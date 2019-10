Tir prende in pieno il cavalcavia della linea Treviso-Udine: treni fermi 1 ora

SANTA LUCIA DI PIAVE - Un. Oggi 1 ottobre, poco dopo le 13, a Santa Lucia di Piave. Unche ha letteralmente. L'autista non ha visto i cartelli con l'altezza massima ammessa? Sta di fatto che il Tir è entrato nel sottopassaggio ferroviario, che porta l, in piena velocità. Il cassone del Tir ha preso in pieno la trave in cemento armato del sottopassaggio, lesionandolo. Il Tir è distrutto, ma anche la struttura del sottopasso è stata danneggiata, e per sicurezza si è dovuto bloccare il traffico ferroviario sulla linea per oltre un'ora.