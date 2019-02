Ciclista sbuca dalla stradina, scontro col bus di linea: grave un 80enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOTTA DI LIVENZA - Scontro tra una bicicletta e un autobus di linea della Mom a Motta di Livenza, in via Redigole, localintà Malintrada. . Un uomo di 80 anni, che procedeva in bicicletta, è all'ospedale in gravi condizioni. Sembra che il ciclista sia sbucato da una laterale, la Stradale è sul posto e sta accertando la dinamica dell'incidente.La strada dalla quale sarebbe sbucata la bicicletta