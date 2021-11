FONTANELLE - Il Tir è uscito di strada e sulla scarpata a lato si è ribaltato adagiandosi in fondo alla discesa erbosa. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza, con il rinforzo dell' autogrù di Treviso, per l'incidente stradale avvenuto in via Roma, nel comune di Fontanelle, con l'autoarticolato ribaltato che trasportava pannelli di legno.

Estratto l'autista, ferito ma rimasto sempre cosciente. Sul posto i sanitari del Suem.

