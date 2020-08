TREVISO - Incidente stradale all'incrocio di via Luzzatti e via Botteniga a Treviso poco prima delle 20 tra 2 auto di cui una alimentata a GPL. La squadra dei Vigili del fuoco ha liberato uno dei due conducenti rimasto incastrato. Per la messa in sicurezza è intervenuta anche l'autogrù. Sul posto Suem e Polizia Locale.

