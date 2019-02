Fiat 500 fuori strada lungo l'A27: capovolta, 2 feriti. Illeso il barboncino

MOGLIANO VENETO - Incredibile incidente stradale poco dopo le 13.40, oggi 24 febbraio, lungo l'autostrada A27 in direzione Treviso, poco prima delll'uscita di Mogliano Veneto, in un tratto assolutamente rettilineo e con ottime condizioni di visibilità. Un'auto, una Fiat Cinquecento, è uscita di strada, ed è finita rovesciata in un campo agricolo a fianco dell'autostrada, qualche metro sotto il livello del piano stradale: due feriti. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno recuperato il veicolo e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorrere i due feriti, che sono stati stabilizzati per essere trasferiti in ospedale. Illeso il barboncino che viaggiava insieme con la coppia all’interno della Fiat Cinquecento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA