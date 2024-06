Ciclista travolta da un furgone in Strada Ovest a Treviso. Il soccorritore: «Aveva la testa dentro l'acqua, l'ho tenuta stretta tra le braccia. Spero ce la faccia»

Grave incidente in Strada Ovest a Treviso oggi, 3 giugno, alle 13.30. Una donna di 38 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un furgone, guidato da un ragazzo di 22 anni, sulla pista ciclabile all'incrocio con via Pisa, all'altezza dell'autoscuola Gobbo. Il soccorritore: «Stavo girando per la via, ho visto passare il camioncino, ho sentito il botto ed ho visto il camioncino andare giù - spiega -. Mi sono avvicinato per soccorrerlo e ho visto il corpo della ragazza, aveva la testa dentro l'acqua. Ho chiesto aiuto a qualcuno e così con un altro ragazzo l'abbiamo tirata su. L'ho tenuta stretta tra le braccia. Quando l'ho vista era 20 centimetri dentro l'acqua, l'abbiamo tirata a riva, l'abbiamo fatta respirare, ha buttato fuori l'acqua e l'abbiamo tenuta sveglia, era distrutta, sporca di sangue. Era tutta rotta.

Speriamo che vada tutto bene, che sia servito a qualcosa, a quella povera ragazza».

E sul conducente del furgone dice: «Era preoccupato, non sapeva nemmeno di aver investito la ragazza. Era scosso e l'hanno portato via con l'ambulanza».