VALDOBBIADENE - «Parlare di quanto visto e vissuto in quei minuti è difficile. Abbiamo subito allertato i soccorsi e atteso che arrivassero. Nell'auto uscita fuori strada autonomamente c'erano tre ragazzi, due maschi e una femmina. Uno di loro era in condizioni serie». Per il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese quello di ieri doveva essere, dopo un giorno di festa a conclusione del Viaggio da sclero di Michele Agostinetto, il valdobbiadenese affetto da sclerosi multipla che ha percorso a piedi tutto lo stivale, un normale viaggio di rientro a casa, in auto, dalla Puglia a Valdobbiadene. Ma poco dopo la partenza da Santa Maria di Leuca, ieri all'alba è stato l'impotente testimone di un grave incidente stradale che ha coinvolto una Fiat 500 che procedeva in direzione opposta. Con Fregonese, in auto, c'era anche Tommaso Razzolini, consigliere regionale e consigliere comunale di Valdobbiadene. Razzolini in quegli istanti era alla guida del mezzo. E Fregonese ha potuto vedere nitidamente tutta la scena di quell'auto finita fuori strada.



IL RACCONTO

«Erano le 4.30 circa quando, poco dopo l'inizio del nostro viaggio di ritorno a Valdobbiadene, sulla strada statale 274 Gallipoli-Santa Maria di Leuca, all'altezza di Presicce, abbiamo visto un'auto che usciva di strada - ripercorre il sindaco Fregonese raggiunto al telefono -. In quel momento il consigliere Razzolini stava guidando la nostra auto. L'altro veicolo proveniva in direzione opposta alla nostra. Era a circa 500 metri di distanza da noi. E in quel momento eravamo le uniche due auto a percorrere quella strada».



IL MOMENTO

Fregonese ha visto nitidamente la Fiat 500 sbandare, centrare il guardrail per poi finire, con un impatto violento, su un prato al termine di una scarpata. «Forse un colpo di sonno o una distrazione ipotizza Fregonese -. Abbiamo subito raggiunto il luogo dell'incidente per prestare aiuto. Ho chiamato il 112 e sono sceso lungo la scarpata, a bordo strada, per raggiungere l'auto. All'interno c'erano due ragazzi, uno era incosciente e l'altro poco dopo il mio arrivo ha perso i sensi, e una ragazza rimasta sempre vigile. Uno dei ragazzi era in condizioni piuttosto serie. Abbiamo atteso che arrivassero le ambulanze e l'automedica». I giovani, tra i 18 e i 20 anni, di cui due turisti, una volta soccorsi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, mentre Fregonese e Razzolini hanno verbalizzato ai carabinieri le loro testimonianze. Quanto accaduto rimarrà indelebile nella mente dei due, così come i volti di quei tre ragazzi.