PONZANO (TREVISO) - La finestra della scuola nuova si è improvvisamente staccata cadendo addosso a una studentessa, procurandole una contusione alla mano. Ma avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più drammatiche l'incidente avvenuto lunedì, 19 dicembre, poco dopo le 13.30, in una classe terza al piano terra delle medie di via Cicogna.

La struttura è stata da poco ricostruita ex novo. Fatto sta che qualcosa non è andato per il verso giusto. Fortunatamente la giovane è riuscita a far scivolare l'infisso a terra, senza essere schiacciata. E di seguito è stata prontamente aiutata da un compagno e da un insegnante. Dopodiché la classe è stata trasferita in un'altra aula. Quanto accaduto, però, non fa dormire sonni troppo tranquilli. In municipio si respira aria di scampato pericolo. Ma non basta. La finestra era stata studiata per aprirsi solo in ribalta proprio per una questione di sicurezza. Nessuno poteva pensare che si staccasse di punto in bianco. Il Comune ha già richiamato la ditta che ha realizzato la struttura. C'è stato un rapido controllo di tutti gli infissi dell'istituto. E il 27 dicembre, quando i ragazzi saranno a casa per le vacanze di Natale, si procederà con verifiche più approfondite.

«E' andata bene. Un angelo custode ci ha aiutato - spiega il sindaco Antonello Baseggio - ci dispiace perché è capitato quello che non doveva capitare. Non è ancora chiaro come sia potuto succedere. L'impresa sta facendo delle verifiche sul pezzo che si è sganciato». Si pensa a un difetto delle cerniere. Ciò che preoccupa, però, è che nei giorni precedenti anche le maniglie di alcune porte avevano evidenziato dei difetti. «La scuola ha tutte le certificazioni necessarie sottolinea il primo cittadino dopo un primo monitoraggio rapido, ho già chiesto all'azienda di verificare tutti gli infissi della struttura, in modo da essere certi che non ci siano altri problemi». Ora non si escludono eventuali sanzioni nei confronti delle ditte che hanno curato la realizzazione dell'edificio. Per l'opposizione in consiglio comunale la questione è tremendamente seria. «Solo la prontezza di un compagno della studentessa ha evitato il peggio - specificano da Ponzano Civica, la lista che fa riferimento a Mario Sanson - da un lato l'episodio viene definito imprevedibile e inaccettabile dai tecnici del Comune, dall'altro si ammette che i problemi agli infissi sono stati già più volte segnalati e pertanto viene richiesto un controllo da parte della ditta fornitrice. Riteniamo gravissimo quanto accaduto, soprattutto alla luce del fatto che i problemi ai serramenti erano noti e segnalati già diverse volte». «Che cosa si è aspettato per intervenire? Se i problemi erano noti e segnalati, perché si è aspettato? Il malfunzionamento riguarda tutti gli infissi della scuola? incalzano il fatto che il Comune minimizzi ci sembra molto grave. La scuola deve essere un luogo sicuro per i ragazzi. E i genitori devono mandare serenamente i figli a scuola, soprattutto se è nuova».