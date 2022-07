MONTEBELLUNA - «Vorrei conoscere il ragazzo che ha spostato mio figlio dai binari salvandogli la vita». E' l'appello affidato ieri a Facebook dalla mamma del 32enne che martedì pomeriggio è stato travolto da una Bmw finendo, tramortito, sui binari del passaggio a livello di San Gaetano. Il giovane è stato sollevato di peso da un altro ragazzo proprio pochi istanti prima dell'arrivo del treno sulla linea Padova-Montebelluna. «Gli ha salvato la vita», dice la madre. Per questo adesso vorrebbe conoscerlo.

L'APPELLO

Nelle scorse ore l'appello è stato condiviso decine e decine di volte sui social network. Dopo l'incidente, il 32enne è stato stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Treviso. Le ferite sono forse meno gravi di quello che si poteva temere. Fatto sta che ora deve comunque recuperare da diverse fratture, tra costole, clavicola e zigomo. E una costola, in particolare, gli ha anche perforato il polmone. Se fosse rimasto qualche secondo in più su quei binari, però, il passaggio del treno non gli avrebbe lasciato scampo.

L'INCIDENTE

Quel che è successo martedì pomeriggio all'altezza del passaggio a livello di via Storta a Montebelluna ha dell'incredibile. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, una Bmw guidata da una donna di nazionalità cinese, accompagnata dal figlio, sarebbe partita all'improvviso travolgendo chi era in attesa davanti alle sbarre abbassate. Ha violentemente tamponato una Punto, che a sua volta sarebbe finita contro lo scooter del 32enne. Quest'ultimo è stato appunto sbalzato sui binari, dove si è fermata anche la Bmw che ha scatenato il maxi-incidente.

Le persone a bordo delle auto sono subito uscite. E l'uomo che era in sella allo scooter è stato spostato lontano dai binari da un'altra persona. E' questa che ora la madre del 32enne vorrebbe incontrare per esprimerle tutta la propria riconoscenza. Poi è arrivato il treno. Questione di pochi istanti. I presenti hanno provato a sbracciarsi per far segno al macchinista di fermarsi. Ormai, però, era troppo tardi. Il convoglio, partito appena sei minuti prima dalla stazione, era diretto a Padova. La scena successiva è stata da film.

Il treno ha centrato la Bmw, rimasta proprio sui binari, trascinandola per quasi 200 metri: i freni che stridono, le lamiere che si accartocciano, il caos generale. E poi il silenzio. Dopodiché è scattata la macchina dei soccorsi. Mentre i passeggeri del treno sono stati fatti scendere e portati a destinazione con un pullman sostitutivo. Adesso la mamma fa affidamento sul web: «Spero che il salvatore di mio figlio risponda».