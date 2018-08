Muore a tre giorni dallo schianto, la festa del figlioletto senza papà

di Federica Florian

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONASTIER - Elettricista 36enne muore a tre giorni dall'incidente. Non ce l'ha fatta, sposato e padre di un bimbo che, proprio oggi, farà 5 anni. Martedì, all'ora di pranzo, in sella a uno scooter il 36enne è stato coinvolto in un incidente in via Lombardia a Monastier, all'altezza del distributore Tamoil. Ha lottato contro la morte al Ca' Foncello fino a ieri mattina quando il suo cuore si è fermato. I medici avevano subito informato i familiari che le probabilità di salvarlo erano minime; la morte cerebrale è sopraggiunta alle 10.47 di giovedì.