Scontro violento auto-moto, centauro vola nel fosso nell'ora di punta

TREVISO - Scontro con un'auto, la moto vola nel fosso e il centauro finisce all'ospedale. Non è in pericolo di vita. E' il bilancio dell'incidente successo oggi 21 gennaio pomeriggio, dopo le 18, a Treviso sulla Feltrina, all'altezza dello stadio di rugby di Monigo. L'impatto è stato violento, immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora al vaglio. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità, visto che l'arteria è molto trafficata soprattutto nelle ore di punta