Si schianta in moto e muore sul colpo a 17 anni

San Pietro di Feletto (Treviso) - Tragedia sulla strada: 17enne si schianta in moto e muore sul colpo. Un'altra giovane vita spezzata in un agosto nero per la Marca, che con quella di oggi conta 12 vittime.

Il mortale è successo poco dopo le 18 in via San Michele a San Pietro di Feletto. Inutile ogni tentativo di soccorso, nonostante l'ingente dispiegamento di mezzi: sul posto si sono precipitate ambulanza automedica ed elicottero di Treviso Emergenza, ma per il ragazzo - di cui non è ancora stato reso noto il nome - non c'è stato nulla da fare. Dei rilievi si occupa la polizia locale.

+++ Notizia in aggiornamento +++