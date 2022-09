Ragazzo in bici travolto e ucciso da un'auto: è la sesta vittima nella Marca da inizio del mese

SAN VENDEMIANO - Travolto e ucciso in bicicletta: ennesima tragedia della strada in provincia di Treviso. A perdere la vita, stanotte, 16 settembre, è stato un 24enne di origini marocchine, Jamal Touiki, investito da un’auto. L’incidente è avvenuto verso l’1, a San Vendemiano, in via Ungheresca, in zona Borgo Saccon Il giovane è deceduto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con la Volkswagen Golf condotta da un 32enne bellunese.

La vettura era appena uscita dal vicino casello dell’autostrada A27, quando all’improvviso è entrata in collisione con la bici. La vittima, che abitava proprio lungo via Schiavonesca, è stata sbalzata a terra, non dava nessun segno di vita. Inutili i soccorsi: quando i sanitari del Suem sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane ciclista.

Dei rilievi si sono occupati invece i carabinieri di Conegliano, intervenuti sul posto con due pattuglie: l’esatta dinamica, così come le cause del mortale, sono ancora al vaglio degli inquirenti. L’automobilista è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, come da prassi. Mentre la salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Conegliano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 24enne è la sesta vittima della strada da inizio settembre: un bilancio impietoso.