Incidente a San Vendemiano. Esce di strada con la propria auto e sbatte contro un albero: estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Incidente a San Vendemiano questa mattina, 2 maggio. Intorno alle 9.30 in viale Italia una 35enne è finita fuoristrada a bordo della sua auto. Nonostante il violento impatto contro un albero, la 35enne ha riportato ferite da codice 2. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo della propria auto. La ragazza è stata poi affidata alle cure del personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri, l’intervento è terminato dopo circa un’ora.