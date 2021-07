Anziana in bici travolta da un camion: è gravissima

VITTORIO VENETO - Tragico incidente, questa mattina mercoledì 14 luglio, poco dopo le 10 a San Giacomo di Veglia, in via del Campardo, di fronte alla cantina sociale. Una donna in bicicletta di circa 70 anni è stata travolta da un camion. Immediatamente soccorsa le sue condizioni sono apparse fin dall'inizio gravissime. L'anziana è stata intubata e stabilizzata sul poso dai sanitari del Suem 118 e poi trasportata in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.