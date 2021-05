Sbanda con il tir per evitare l'auto, rimorchio finisce nel fossato

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Auto contro camion lungo la Postumia, oggi lunedì 17 maggio, a San Biagio di Callalta. L’auto era condotta da un anziano che, dalle prime informazioni, ha invaso la corsia opposta. Il camion per evitarlo ha sbandato con la motrice che è rimasta rimasta in strada e il rimorchio che è finito nel fossato. Sul posto Suem e vigili del fuoco. Forti rallentamenti sulla strada e non si esclude la chiusura temporanea per consentire il recupero del rimorchio da parte dei vigili del fuoco.

+++ notizia in aggiornamento +++