SACILE - Grave incidente stradale questa mattina, 12 febbraio, sulla ss13 Pontebbana a Sacile. All'altezza della clinica veterinaria Serenissima, una Ford Fiesta, condotta da un'anziana, ha centrato durante una manovra per svoltare verso un supermercato una moto, che arrivava dal senso di marcia opposto, in sella alla quale c'era un uomo di 62 anni, di Susegana. Il motociclista è stato elitrasportato in condizioni serie all'ospedale di Udine.