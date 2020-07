Sorpassa un'autocisterna in manovra: motociclisa 65enne grave

ROSSANO - Grave incidente questa mattina, giovedì 9 luglio, a Rossano Veneto: un 65enne di Quinto di Treviso è rimasto gravemente ferito. L'uomo in sella a una motocicletta Bmw 1200 stava percorrendo via Castion con direzione Bassano, seguito da un amico alla guida di una Honda quando, secondo le prime testimonianze, avrebbe iniziato il sorpasso di un'autobotte carica di gasolio, il cui conducente, un padovano di Borgoricco che procedeva nella stessa direzione, stava effettuando la manovra di svolta a sinistra per entrare nella ditta di carburanti Bernardino Fiorese.



La moto ha colpito il camion vicino alla ruota sinistra e il trevigiano è finito a pochi metri di distanza dal luogo dell'impatto, rimanendo schiacciato sotto la Bmw. È stato trasportato all'ospedale di Castelfranco Veneto.

