QUINTO - Incidente stradale a Quinto di Treviso verso le 6.30 di oggi 6 gennaio: scontro tra due auto molto violento, quattro persone, due uomini e due donne, ricoverate in ospedale.



E' accaduto in via Noalese vicino al ristorante Il Gambero. Sul posto i Vigili del fuoco di Treviso, Suem, e la Polizia Stradale.