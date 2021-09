MANSUÈ - Spettacolare incidente a Mansuè, in via Portobuffolè, con quintali di uva finiti ad occupare l'asfalto. Un trattore si è rovesciato nei pressi di una rotonda, forse per una manovra azzardata, e così tutto il prezioso carico del suo rimorchio è finito sulla strada.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza, e inoltre è arrivata una autogrù di Treviso. Sono intervenuti i carabinieri di Conegliano. Per fortuna nessun ferito.